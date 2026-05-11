Tutti i dubbi di Sarri per la finale Lazio-Inter

Il tecnico della Lazio ha espresso alcune perplessità in vista della finale contro l’Inter. Ha chiesto ai suoi di lasciarsi alle spalle la sconfitta di sabato pomeriggio, di affrontare l’incontro senza timori di fronte a una squadra considerata favorita e di tentare di ottenere un risultato positivo. Le sue parole sono state rivolte alla squadra durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

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