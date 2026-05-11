Tutti i dubbi di Sarri per la finale Lazio-Inter
Il tecnico della Lazio ha espresso alcune perplessità in vista della finale contro l’Inter. Ha chiesto ai suoi di lasciarsi alle spalle la sconfitta di sabato pomeriggio, di affrontare l’incontro senza timori di fronte a una squadra considerata favorita e di tentare di ottenere un risultato positivo. Le sue parole sono state rivolte alla squadra durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.
Dimenticare la sberla di sabato pomeriggio, non avere paura davanti a un avversario superiore e provare a fare il miracolo. Sarri ha cominciato ieri mattina a ricostruire il morale dei suoi per evitare che il ko in campionato possa condizionare la finale di Coppa Italia di mercoledì sera sempre all'Olimpico. Di certo, le quote delle principali agenzie di scommesse, anche dopo aver visto l'ultimo confronto, sono impietose per una Lazio che deve pescare dal cilindro un'altra prestazione modello Bergamo per insidiare il double dei campioni d'Italia. Inter vittoriosa in coppa a 1.60 mentre l'improbabile successo dei biancocelesti viene dato a 4.50.🔗 Leggi su Iltempo.it
I RIGORI DI ATALANTA-LAZIO
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