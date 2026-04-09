Le società Giap Srl e Servizi Gestioni Zenit Srl hanno dichiarato di aver rispettato tutte le norme relative all’impianto di carburanti situato in viale dei Papi a Lucca. Dopo i controlli delle autorità, hanno confermato che l’attività è regolare e senza irregolarità. Le due aziende hanno quindi smentito qualsiasi accusa di anomalie o irregolarità nella gestione del distributore.

Le società Giap Srl e Servizi Gestioni Zenit Srl hanno smentito a condensa ogni irregolarità riguardante l’impianto di carburanti in viale dei Papi a Lucca, confermando che l’attività è regolarmente operativa dopo i controlli delle autorità. L’episodio nasce da un’ispezione avvenuta nell’area della circonvallazione lucchese, dove sono intervenuti congiuntamente agenti della polizia, personale dei vigili del fuoco e operatori della Guardia di Finanza. La vicenda ha preso quota dopo la pubblicazione di un articolo l’8 aprile 2026, che riportava presunte chiusure dell’esercizio per motivi amministrativi e tecnici. In risposta a quanto diffuso, le due società coinvolte hanno precisato che non è mai stata disposta l’interdizione dell’attività né sono stati emessi provvedimenti che ne impedissero il funzionamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, distributore in viale Papi: smentite tutte le irregolarità

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