Le inutili polemiche sollevate al Festival di Sanremo 2026 tutte smentite dai fatti | da Irina Shayk a Lollobrigida a Conti

Al Festival di Sanremo 2026 si sono sollevate diverse polemiche, tutte successivamente smentite dai dati ufficiali. Tra le accuse, quella di noia, con la terza serata che ha raggiunto il 60,6% di share, il miglior risultato dal 1990. Inoltre, sono state sollevate critiche su Irina Shayk e sulla presenza di altri ospiti, ma nulla di tutto ciò ha trovato conferma nei numeri ufficiali.

“Irina Shayk è russa e non dovrebbe stare sul palco di Sanremo. O, al massimo, dovrebbe salirci per parlare di pace”. Ma lei non cade in trappola, non fa polemica e dice che da piccola si ricorda ancora delle canzoni di Adriano Celentano. “Irina Shayk ha fatto la bella statuina, scendendo le scale e annunciando in un italiano stentato le canzoni. Peccato, una occasione persa, avrebbe dovuto essere utilizzata diversamente”. Certo, infatti la Shayk è famosa per le due doti di attrice, comica, cantante, ballerina, e non perché è la top model più celebre del mondo. “Scandalo, al Festival di Sanremo di Carlo Conti non ci sono abbastanza donne”. Nel 2026 le donne in gara sono il 38% del totale artisti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

