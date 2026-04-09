Il Comitato pendolari dello Stretto ha commentato gli aumenti dei prezzi dei servizi di trasporto nella regione, sottolineando che i rincari dei biglietti dei traghetti di Caronte&Tourist sono ingiustificati. Negli ultimi mesi, i prezzi del gasolio per le autostrade sono saliti notevolmente, mentre i costi dei voli e dei treni continuano a crescere, rendendo più difficile spostarsi tra Calabria e Sicilia.

Biglietti dei traghetti Caronte&Tourist nello Stretto più cari, prezzo del gasolio alle stelle sulle autostrade, caro voli ormai drammatico per spostarsi in Calabria e Sicilia, costi dei biglietti per prendere i treni che aumentano. E in generale una corsa al rialzo nonostante i venti di guerra oscillino e da 24 ore a questa parte sembrino in parte sopiti. Le associazioni dei consumatori e il Comitato pendolari dello Stretto scendono in campo per denunciare una prassi che sarebbe assolutamente ingiustificata. Il Comitato pendolari dello Stretto ci va giù duro, e il titolo della nota è chiaro: «Aumenti Caronte&Tourist: quando una crisi per tanti diventa un’occasione di profitto per pochi». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Comitato pendolari dello Stretto: "Gli aumenti di Caronte&Tourist sono ingiustificati"

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