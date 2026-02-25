Stipendi durante le ferie il sindacato diffida Caronte & Tourist | chiesti ricalcolo e arretrati

La Fit Cisl Sicilia richiama la compagnia di navigazione all’applicazione di una recente pronuncia della Cassazione che impone l’inclusione delle indennità legate alle mansioni nella retribuzione dei marittimi Una richiesta formale di adeguamento delle retribuzioni e il rischio di un possibile contenzioso sindacale e giudiziario. È questo il contenuto della lettera inviata dalla Fit Cisl Sicilia alla compagnia di navigazione Caronte & Tourist S.p.A., con cui il sindacato chiede la revisione del calcolo delle ferie dei lavoratori marittimi e il pagamento delle differenze economiche maturate negli anni. La comunicazione, firmata dall’avvocato Roberta Sorgi e dal segretario regionale Fit Cisl Dionisio Giordano, rappresenta una formale diffida e messa in mora inviata nell’interesse degli iscritti impiegati dalla società. Si tratta di voci economiche rilevanti per il personale marittimo — come indennità di navigazione, di ruolo o di comando — che incidono in modo significativo sulla busta paga complessiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Carnevale in Nave, Caronte & Tourist annuncia una festa a bordo della TelepassDomenica 15 febbraio, la nave

Borse di studio e imbarchi formativi: Caronte & Tourist celebra le eccellenze del Nautico di MessinaQuesta mattina, presso l'auditorium del Gruppo Caronte & Tourist, si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio ai neodiplomati dell’Istituto Nautico di Messina.

