Chiude il marito fuori casa e all' arrivo della Polizia lo prende a pugni arrestata per maltrattamenti

Una donna di 64 anni è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito il marito di 80 anni, gravemente invalido, con un pugno in faccia. L’episodio è avvenuto lunedì scorso, quando la donna ha chiuso il marito fuori casa e, all’arrivo delle forze dell’ordine, lo ha colpito ripetutamente. La Polizia ha fermato la donna e successivamente si sono aperte le porte del carcere.

A finire in cella una 64enne già denunciata dall'anziano coniuge che, lo scorso settembre, era stato accoltellato dalla donna durante un violento alterco Per lei, una 64enne, si sono aperte le porte del carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia dopo che lo scorso lunedì ha perso a pugni in faccia il marito 80enne gravemente invalido. L'arresto è arrivato in seguito a una richiesta d'aiuto al 112 quando, intorno a mezzogiorno, l'anziano ha chiesto l'intervento delle Volanti della Questura dopo un violento litigio con la moglie con quest'ultima che gli impediva di rientrare nel loro appartamento.... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Chiude il marito fuori casa e all'arrivo della Polizia lo prende a pugni, arrestata per maltrattamenti Articoli correlati Mestre, polizia trova il marito in casa della moglie e lo arresta: perché non poteva avvicinarsi alla donnaEseguito un arresto per violazione di misura cautelare a Mestre nei confronti di un 52enne, già destinatario del divieto di avvicinamento alla moglie... Leggi anche: Como, 38enne uruguaiano riverso a terra impazzisce all'arrivo della polizia: volano calci e pugni, arrestato [MUTI SUB]Double Substitutes: The CEO Found Out He's Just a Replacement Too!#minidramas Aggiornamenti e notizie su Chiude il marito fuori casa e... Argomenti discussi: Zanetti 2.0 chiude, il negozio con oltre un secolo di storia abbassa le serrande: grande svendita fino al 20 giugno; Il nuovo codice penale dei Talebani chiude ogni porta alla giustizia. Mel B chiude il matrimonio con Stephen BelafonteMel B chiude il matrimonio con Stephen Belafonte. L’ex cantante delle Spice Girls ha deciso di chiudere la storia con il marito dopo sette anni di matrimonio. La coppia avrebbe pesantemente litigato ... 105.net