Turista interviene per sventare un borseggio in metro e viene picchiato

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista ha cercato di fermare un borseggio avvenuto in metropolitana, intervenendo di fronte alla scena. Dopo aver cercato di bloccare il ladro, è stato invece aggredito e ha riportato ferite, rendendosi necessario il soccorso medico. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione e accertare quanto accaduto. La vicenda si è verificata durante l’orario di punta, attirando l’attenzione sull’accaduto.

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Ha visto davanti ai suoi occhi un borseggio in metro. Un turista non si è girato dall'altra parte così è intervenuto ma è stato aggredito ed è dovuto ricorrere alle cure mediche. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di domenica 10 maggio sulla banchina della stazione Barberini (linea A).Secondo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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