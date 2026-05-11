Turista interviene per sventare un borseggio in metro e viene picchiato

Un turista ha cercato di fermare un borseggio avvenuto in metropolitana, intervenendo di fronte alla scena. Dopo aver cercato di bloccare il ladro, è stato invece aggredito e ha riportato ferite, rendendosi necessario il soccorso medico. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione e accertare quanto accaduto. La vicenda si è verificata durante l’orario di punta, attirando l’attenzione sull’accaduto.

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