Cerca di sventare una rapina ma viene ferito | ladro incastrato grazie a un video girato da un passante

Un giovane di 18 anni ha cercato di bloccare un ladro che aveva appena sottratto la collana d’oro a una donna di 63 anni a Bologna, ma un suo complice lo ha ferito a una mano con un’arma da taglio. Un passante ha ripreso la scena con il cellulare, permettendo poi di identificare i responsabili e il loro coinvolgimento nel tentato furto.

Bologna, 17 marzo 2026 – Ha avvicinato una donna di 63 anni per poi strapparle la collanina d’oro. Un 18enne ha tentato di fermarlo, ma un complice del ladro lo ha raggiunto e ferito a una mano con un’arma da taglio. Fortunatamente, però, un altro passante ha filmato tutto dal suo scooter e alla fine i due malviventi sono stati riconosciuti. Scene da un film d’azione in via dei Mille, sabato scorso. Ma la polizia domenica è riuscita a rintracciare l’autore della rapina in piazza VIII Agosto: si tratta di un 19enne di origine tunisina, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. La rapina e il passante eroe. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, in via dei Mille, il 19enne, assieme ad altri giovani, ha avvicinato una connazionale di 63 anni: le ha strappato la collana d'oro che indossava ed è scappato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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