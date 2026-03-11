Borseggio sulla Metro B circondano turista e le sfilano il portafogli

Due persone coinvolte in un episodio di borseggio sulla Metro B hanno circondato un turista, riuscendo a sfilargli il portafogli. Mentre una distraeva la vittima con un contatto fisico, l’altra si occupava di aprire la borsa e prendere gli oggetti di valore. L’episodio si è verificato in un orario non precisato, ma il metodo utilizzato è quello comune di questi furti.

L'episodio nel tardo pomeriggio tra la folla di pendolari. In manette due donne bloccate dagli agenti della PolMetro Il copione è quasi sempre lo stesso: una distrae la vittima con un contatto fisico, l'altra agisce sulla borsa. Un piano collaudato che nel tardo pomeriggio di ieri è scattato alla stazione Colosseo della metro B, ai danni di una turista giapponese in visita nella Capitale. Due donne di origini rumene sono entrate in azione mentre il vagone era fermo con le porte aperte. Sfruttando la calca dei pendolari, si sono posizionate attorno alla vittima: mentre la prima la bloccava frontalmente, la complice le sfilava con destrezza il portafogli.