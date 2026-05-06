Riapre il Sentiero Uno che collega i borghi delle Cinque Terre l'alternativa panoramica ai percorsi affollati

Il Sentiero Uno che collega i borghi delle Cinque Terre è stato riaperto dopo i lavori di riqualificazione. Il percorso, che offre un'alternativa panoramica ai sentieri più affollati, ora permette di attraversare le aree senza limitazioni. L'intervento ha riguardato la sistemazione e il consolidamento del tracciato, rendendolo di nuovo accessibile ai visitatori. La riapertura consente di percorrere un itinerario meno frequentato ma di grande interesse naturale.

Si è concluso l'intervento di riqualificazione del Sentiero Uno, perfetto per chi desidera godersi un percorso lontano dal caos e dai soliti sentieri battuti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nova Eroca, i cinque percorsi tra Val d’Orcia e Terre di SienaSi sono appena spenti i riflettori sulla classicissima “Strade bianche” che già l’attenzione degli appassionati di ciclismo si sposta verso un altro... L’Aquila: riapre il Terminal Natali, bus tornano ai percorsi abituali? Cosa sapere Il Terminal Natali di Collemaggio riapre lunedì 27 aprile alle ore 12:00. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cinque Terre, riapre il Sentiero Uno: l’itinerario che collega tutti i borghi; Alle Cinque Terre arriva il Sentiero Uno: un itinerario meraviglioso per combattere l’overtourism; 1° maggio 2026, sul Sentiero Partigiano dei disertori; Sospeso nel vuoto, riapre finalmente a Madeira uno dei percorsi più panoramici d’Europa. Alle Cinque Terre arriva il Sentiero Uno: un itinerario meraviglioso per combattere l’overtourismLontani dal caos e dall’overoturism, ma sempre in uno degli angoli di paradiso più amati della Liguria: nasce il nuovo Sentiero Uno tutto da scoprire ... siviaggia.it Cinque Terre: il Sito Unesco lancia il nuovo Sentiero UnoDall'ufficio stampa Concluso l’intervento di riqualificazione del tracciato storico: più sicurezza, migliore fruibilità e una strategia per ... levantenews.it Il Sentiero dei Tre Frati, a Guardiaregia, è uno di quei luoghi che non si attraversano soltanto: si vivono. Nel cuore del Matese, la natura si mostra nella sua forma più autentica, dove ogni passo racconta una storia fatta di boschi antichi, silenzi profondi e scorci - facebook.com facebook Rinasce il “Sentiero Uno”: il nuovo volto sostenibile di un percorso fantastico x.com