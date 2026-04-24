L'Inter sta preparando il mercato per la stagione 202627, con l'intento di rinnovare la rosa. Tra i nomi sul tavolo ci sono Vicario e Scalvini, due giocatori considerati obiettivi principali. La società ha avviato le trattative e sta definendo le strategie per assicurarsi i profili desiderati. Le decisioni saranno prese nei prossimi mesi, in vista delle future esigenze della squadra.

? Cosa sapere L'Inter pianifica il mercato per la stagione 202627 con l'obiettivo di rinnovare la rosa.. Marotta e Ausilio puntano su Vicario e Scalvini per sostituire i veterani Sommer e Acerbi.. Dopo il trionfo dello scudetto, la dirigenza nerazzurra pianifica una trasformazione radicale della rosa per affrontare la stagione 202627 sotto la guida tecnica di Chivu. Il successo nel campionato italiano ha portato con sé la necessità imperativa di un rinnovamento strutturale. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già avviato le operazioni di mercato per evitare che l’età avanzata dei protagonisti attuali comprometta la competitività della squadra, con l’obiettivo ambizioso di superare i limiti mostrati nell’ultima competizione europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, rivoluzione post-scudetto: Vicario e Scalvini nel mirino

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