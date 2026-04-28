Salviano celebra i baccelli | al via la 134ª edizione della sagra

Il Circolo Arci di Salviano ha annunciato l'inizio della 134ª edizione della Sagra dei Baccelli, che si terrà il 3 maggio. L'evento, giunto alla sua lunga tradizione, si svolgerà nella località e vedrà la partecipazione di numerosi volontari e cittadini. La manifestazione si concentra sulla celebrazione dei baccelli, un prodotto tipico della zona. L'organizzazione invita la comunità a partecipare e a condividere questa tradizione consolidata nel tempo.

? Cosa sapere Il Circolo Arci Carli Salviano presenta la 134ª edizione della Sagra dei Baccelli per il 3 maggio.. L'evento coinvolgerà cinquanta stand commerciali e diverse associazioni nel quartiere di Salviano a Livorno.. L’assessore Garufo e i rappresentanti del Circolo Arci Carli Salviano hanno presentato oggi a Palazzo Comunale la 134ª edizione della Sagra dei Baccelli di Salviano, un appuntamento che trasforma la domenica 3 maggio in una giornata di festa per tutto il quartiere livornese. La presentazione ufficiale ha riunito diverse figure chiave per l’organizzazione: dall’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo alla responsabile dell’ufficio Commercio su aree pubbliche Claudia Desideri, fino al presidente del Circolo Arli Fabio Altini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salviano celebra i baccelli: al via la 134ª edizione della sagra Notizie correlate Leggi anche: Sagra dei baccelli di Salviano, domenica 3 maggio appuntamento con la storica "festa della campagna livornese": il programma La sagra dei baccelli e formaggioTorna la storica “Sagra dei Baccelli e Formaggio” al Circolo ANSPI TraianaTraiana si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più amate con la...