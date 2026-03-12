A Bagnoro la Festa della ciliegia | l' edizione 2026

A Bagnoro si prepara all'edizione 2026 della Festa della ciliegia, una tradizione che si svolge ogni giugno nella piccola frazione aretina. L'evento è organizzato dall'associazione Proloco Valle del Bagnoro e ha come protagonista principale la celebrazione della ciliegia, attirando visitatori e appassionati della zona. La manifestazione è un appuntamento consolidato nel calendario locale.

Tutto pronto a Bagnoro per l'edizione 2026 della festa dedicata alla ciliegia. La manifestazione è organizzata dall'associazione Proloco Valle del Bagnoro e ogni anno anima il mese di giugno della piccola frazione aretina. Sei giorni di buona cucina, musica e divertimento quelli che animeranno l'area adiacente alla pieve di Sant'Eugenia.