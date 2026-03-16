In Lombardia una nuova rete ospedaliera contro il tumore ovarico | la Fondazione Irccs San Gerardo centro di riferimento

In Lombardia è stata istituita una nuova rete ospedaliera dedicata al trattamento del tumore ovarico, con la Fondazione Irccs San Gerardo come centro di riferimento. La rete comprende nove centri regionali specializzati nella chirurgia e nella cura di questa patologia. La creazione di questa rete mira a garantire un percorso terapeutico più coordinato e qualificato per le pazienti affette da questa forma di tumore.

Monza, 16 marzo 2026 – Una rete di nove centri regionali per la chirurgia del tumore dell’ovaio, con un’organizzazione che prevede agende dedicate e percorsi multidisciplinari per ridurre i tempi d’attesa e garantire standard elevati di cura per le pazienti con neoplasie ginecologiche, in linea con le raccomandazioni della European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). È quanto ha istituito Regione Lombardia, a partire a partire dal 1° aprile 2026, con una delibera approvata dalla giunta regionale (e proposta dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso). L’elenco delle strutture. Sulla base dei criteri stabiliti dal documento tecnico, del network fanno parte queste strutture: l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, la Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, l'Ospedale F. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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