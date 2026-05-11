Tumore del polmone | a Roma le nuove cure

A Roma si è svolto il 5th International Summit on Lung Cancer, concentrandosi sulle nuove frontiere dell’immunoterapia preventiva nel trattamento del carcinoma polmonare. Durante l’evento sono stati presentati i risultati di studi recenti e le innovazioni in questo settore. L’incontro ha coinvolto specialisti e ricercatori provenienti da diversi paesi, che hanno discusso delle ultime scoperte e delle applicazioni cliniche di queste terapie.

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Cosa: I risultati del 5th International Summit on Lung Cancer sulle nuove frontiere dell’immunoterapia preventiva nel trattamento del carcinoma polmonare.. Dove e Quando: A Roma, presso le strutture del 9 e 10 maggio 2026.. Perché: Per illustrare un fondamentale cambio di paradigma clinico: trattare la malattia in modo sistemico prima di intervenire chirurgicamente, al fine di ridurre le recidive e aumentare drasticamente le probabilità di guarigione.. L’approccio terapeutico alle patologie oncologiche polmonari sta attraversando una fase di trasformazione storica, segnando un punto di non ritorno nella pratica clinica globale. La città di Roma si è fatta portavoce di questa silente ma dirompente rivoluzione medica, ospitando i massimi luminari del settore in occasione del 5th International Summit on Lung Cancer.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Tumore del polmone: a Roma le nuove cure ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tumore al polmone: la rivoluzione delle terapie target che cambia la vita Notizie correlate Tumore al polmone: nuove speranze da un mix di farmaci biologiciIl tumore ai polmoni è il terzo tipo di cancro più frequente in Italia ed è considerato uno dei più difficili da trattare. Tumore al polmone, svolta dalla ricerca: terapia mirata riduce il tumore nell’80% dei casiUna ricerca che cambia approccio terapeutico Per anni è stata considerata una delle sfide più difficili dell’oncologia. Argomenti più discussi: Tumore al polmone, una nuova strategia che smaschera il cancro; Tumore del polmone non a piccole cellule ROS1-positivo, efficacia promettente e duratura per taletrectinib. #AACR26; Colpire KRAS: la medicina di precisione per polmone e pancreas; Carcinoma polmonare metastatico: radioterapia ad alte dosi diventa opzione curativa. Questo articolo pubblicato su Nature pochi giorni fa, fornisce interessanti informazioni su come si diffondono le metastasi del cancro al polmone. nature.com/articles/s4158… In questo studio sono stati analizzati 501 campioni di tumore primario e metastatico d x.com 80F cancro ai polmoni di stadio 3 reddit