Tumore al seno | l’IA dell’USI rivoluziona la precisione delle mammografie

Un nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato presso un'università svizzera mira a migliorare la diagnosi del tumore al seno. L'algoritmo chiamato Transpara™ analizza le mammografie e aiuta i radiologi a individuare le anomalie con maggiore accuratezza. L'obiettivo dichiarato è ridurre il numero di falsi positivi e supportare il lavoro clinico, rendendo più efficiente il processo di diagnosi preventiva.

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