Tumore al seno | l’IA dell’USI rivoluziona la precisione delle mammografie
Un nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato presso un'università svizzera mira a migliorare la diagnosi del tumore al seno. L'algoritmo chiamato Transpara™ analizza le mammografie e aiuta i radiologi a individuare le anomalie con maggiore accuratezza. L'obiettivo dichiarato è ridurre il numero di falsi positivi e supportare il lavoro clinico, rendendo più efficiente il processo di diagnosi preventiva.
? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale ridurre i falsi positivi nelle mammografie?. In che modo l'algoritmo Transpara™ supporta il lavoro del radiologo?. Quali benefici concreti porta la nuova tecnologia alla diagnosi precoce?. Quanto incide l'integrazione digitale sulla riduzione degli errori diagnostici?.? In Breve Riduzione richiami pazienti del 20,5% e falsi positivi dal 2,39% all'1,63%.. Sensibilità diagnostica aumentata all'87,2% secondo studio Radiology del 2025.. Algoritmo Transpara di ScreenPoint Medical e Siemens Healthineers supporta la radiologa Valentina Pulcinelli.. In Italia si registrano circa 55.000 nuovi casi di tumore al seno ogni anno.🔗 Leggi su Ameve.eu
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