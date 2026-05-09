Tumore al seno la Lombardia garantisce screening automatico alle donne guarite
La Regione Lombardia ha approvato un nuovo protocollo che assicura lo screening automatico alle donne che hanno già avuto un tumore al seno e sono guarite. Questa misura prevede che, una volta concluso il percorso di cura, le pazienti continuino a ricevere controlli periodici senza dover richiedere specificamente il servizio. L’obiettivo è mantenere sotto osservazione le condizioni di salute delle donne che hanno affrontato questa patologia.
La Regione Lombardia ha approvato un nuovo protocollo per garantire la continuità delle cure alle donne che hanno superato un tumore al seno. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha dato il via libera a un percorso strutturato che consente alle pazienti.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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