Nuovi casi di dermatite bovina in Sardegna | abbattuti altri 25 animali infetti Il proprietario aveva rifiutato la vaccinazione

In Sardegna sono stati abbattuti altri 25 bovini a causa di nuovi casi di dermatite nodulare, che hanno coinvolto le aree di Muravera e San Vito nel sud dell’isola. I animali erano stati già segnalati come infetti a partire dal 28 aprile. Il proprietario degli animali aveva rifiutato la vaccinazione prima della diffusione della malattia. La diffusione della dermatite continua a colpire i bovini dell’isola.

Non si arresta la diffusione della dermatite nodulare che sta decimando i bovini della Sardegna: a causa dei due nuovi focolai di Muravera e San Vito nel sud dell’isola, sono stati abbattuti 25 esemplari il cui contagio era già stato rilevato lo scorso 28 aprile. “In uno dei due allevamenti la mandria non era stata sottoposta a vaccinazione per il rifiuto del proprietario – ha comunicato il Servizio di Sanità Animale della Asl di Cagliari – l’intero allevamento ha manifestato evidenti sintomi clinici di malattia con i caratteristici noduli cutanei disseminati in tutto il corpo e conseguente positività ai test di laboratorio”. Fino a ora sono state ingenti le perdite animali nell’isola, con circa 180 bovini morti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovi casi di dermatite bovina in Sardegna: abbattuti altri 25 animali infetti. Il proprietario aveva rifiutato la vaccinazione Notizie correlate Sardegna: 4,5 milioni per la zootecnia contro la dermatite bovina? Cosa sapere La Sardegna stanzia 4,5 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per la zootecnia. Dermatite contagiosa, nuovo focolaio in Sardegna: la mappa dei casi in Italia, i sintomi e quali sono i rischi per le personeNuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) dei bovini nel Sud Sardegna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dermatite bovina: concluse le attività di abbattimento, per ora nessun nuovo contagio; Due nuovi casi di dermatite bovina; Dermatite contagiosa, nuovo focolaio in Sardegna: la mappa dei casi in Italia, i sintomi e quali sono i rischi per le persone; Incubo dermatite, il contagio si allarga: altri due focolai nel Sarrabus. Dermatite bovina, nuovi casi in SardegnaLa Dermatite bovina continua a spaventare allevatori in Sardegna dato che si sono verificati ancora casi sugli animali. notizie.it Dermatite nodulare bovina, altri due focolai accertati nel SarrabusEmergenza sanitaria nel Sarrabus: accertati due nuovi focolai di dermatite nodulare bovina a San Vito. 196 i capi abbattuti ... cagliaripad.it Truffe agli anziani: due nuovi casi a Roma e a Padova. Nei guai anche un 16enne del Napoletano Link all'articolo nei commenti - facebook.com facebook Nuovi casi di #pestesuina in Piemonte, tutti i particolari x.com