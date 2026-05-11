trump va in cina

Il vice primo ministro cinese incontrerà funzionari statunitensi in Corea del Sud la prossima settimana per colloqui legati agli aspetti commerciali. La riunione si svolge in vista di un vertice programmato tra il presidente cinese e l’ex presidente degli Stati Uniti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito gli argomenti specifici che saranno trattati durante l’incontro.

Il vice primo ministro della Cina, He Lifeng, terrà colloqui commerciali con funzionari Usa in Corea del Sud la prossima settimana in vista del previsto vertice tra i leader Xi Jinping e Donald Trump. Lo riportano media statali cinesi secondo i quali le due parti si incontreranno martedì e mercoledì per “consultazioni su questioni commerciali di interesse comune”. Il ministero del Commercio cinese in un comunicato ha poi annunciato che il vice primo ministro, He Lifeng, il massimo funzionario economico di Pechino, parteciperà a “consultazioni su questioni economiche e commerciali di interesse comune” in Corea del Sud martedì e mercoledì della prossima settimana.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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