LIVE Cinà-Moller 4-6 6-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro spreca si va al tie-break

Nel torneo di Madrid, il match tra due tennisti italiani sta proseguendo con un punteggio equilibrato, 4-6, 6-6, e si sta entrando nel tie-break. La partita, trasmessa in diretta, vede uno dei giocatori italiani che ha avuto una possibilità di chiudere il set, ma ha sprecato l’occasione. Gli incontri successivi sono programmati nel pomeriggio, con diversi giocatori italiani in campo, tra cui Berrettini e Sonego.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRET TA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 2-1 Cinà chiude con un bel recupero di dritto. 1-1 Bella smorzata di rovescio di Moller. 1-0 Errore in lunghezza con il dritto per Moller. 6-6 Altro errore di rovescio di Cinà: sarà il tie-break a decidere questo secondo set. 40-A Appena lungo il rovescio di Cinà. 40-40 Missile di dritto di Cinà, con Moller che non riesce a tenere in campo il recupero. 40-A Il nastro manda in corridoio il dritto di Cinà. 40-40 Chiude con il cross di rovescio Moller. A-40 Spettacolare rovescio all’incrocio delle righe per l’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller 4-6, 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro spreca, si va al tie-break Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid; Diretta Elmer Moller - Federico Cina - Men Single - Madrid Open 2026; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario. Moller serve per il match, ma Cinà annulla un match point, strappa il servizio al danese e poi annulla ALTRI 3 MATCH POINT! 5-5 e secondo set ancora tutto da vivere! x.com DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid - facebook.com facebook