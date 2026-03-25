Emergenti e Cina commercio globale va avanti a pieno ritmo

Nel 2025, il commercio globale ha continuato a crescere nonostante l'aumento dei dazi statunitensi. La Cina e altre economie emergenti hanno contribuito a mantenere un ritmo elevato delle attività commerciali internazionali, evidenziando una prosecuzione delle transazioni commerciali su vasta scala. I dati indicano che, nonostante le tensioni commerciali, il flusso di merci tra i paesi si è mantenuto vivace e in espansione.

Nonostante l’aumento dei dazi imposti dagli Stati Uniti, nel 2025 il commercio globale è cresciuto grazie soprattutto alla Cina e ad altre economie emergenti. Gran parte dell’aumento delle esportazioni cinesi riflette il reindirizzamento del commercio dagli Stati Uniti verso l’Asia, l’Africa e l’Europa, mentre le autorità si adattano all’aumento dei dazi attraverso la diversificazione delle esportazioni. Ciò ha sostenuto la crescita cinese, anche se la domanda interna rimane fiacca. Lo sottolinea Magdalena Polan, head of EM research, fixed income di PGIM spiegando che il raddoppio della crescita trainata dalle esportazioni da parte della Cina comporta un aumento della concorrenza per gli altri esportatori manifatturieri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Emergenti e Cina, commercio globale va avanti a pieno ritmo Articoli correlati Lorenzo Musetti tranquillizza sulle sue condizioni: “Ho ripreso a pieno ritmo”Lorenzo Musetti domani farà il proprio esordio agli Australian Open 2026 e affronterà il belga Raphaël Collignon. Ciaf Maricò, il recupero. Cantiere a pieno ritmo. Lavori per 900mila euroCantiere in pieno svolgimento per il recupero e la ristrutturazione del Ciaf Maricò. Contenuti utili per approfondire Emergenti e Cina commercio globale va... Temi più discussi: PIL Cina: le differenze con le altre economie sviluppate; Paesi emergenti sotto pressione tra Hormuz, deficit e nuovo rischio energetico; Fabio Panetta: Mondo più furbo dei dazi, il commercio si è riallocato; Visti da Pechino: Vogliono invertire il flusso di ricchezza, ma noi vigiliamo. FOCUS: commercio globale sostenuto da Cina e mercati emergenti (Pgim)MILANO (MF-NW)--Nonostante l'aumento dei dazi imposti dagli Stati Uniti, nel 2025 la Cina e i mercati emergenti hanno registrato performance solide. Permangono alcuni rischi legati alla debolezza fisc ... milanofinanza.it La Cina è la ‘fabbrica delle fabbriche’Commercio globale e investimenti in Cina si riorganizzano lungo nuove linee geopolitiche, tra dazi, catene di approvvigionamento e alleanze. fortuneita.com L'idea è semplicemente che rafforzare queste dinamiche emergenti attraverso processi organici in allenamento può aiutare a rendere il processo adattivo dell'avversario più difficile. x.com Micotossine emergenti nella catena alimentare: occorrenza, biosintesi, tossicità, rilevamento e misure di controllo innovative Continua a leggere: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157526002206 - facebook.com facebook