Un ex presidente ha commentato la risposta dell’Iran a una proposta degli Stati Uniti di porre fine al conflitto. Ha dichiarato di aver appena letto la comunicazione dei rappresentanti iraniani, definendola “totalmente inaccettabile”. La posizione dell’ex presidente si riferisce alle reazioni ufficiali di Teheran, che non ha accolto favorevolmente l’offerta di cessare le ostilità avanzata dagli Stati Uniti.

“Ho appena letto la risposta dei cosiddetti ‘Rappresentanti’ dell’Iran’. Non mi piace: TOTALMENTE INACCETTABILE! Vi ringrazio per l’attenzione dedicata a questa questione.§Presidente DONALD J. TRUMP”, ha scritto su Truth. L’Iran prende in giro gli Stati Uniti, e il resto del mondo, da 47 anni (RINVIANDO, RINVIANDO, RINVIANDO!), e ha finalmente fatto centro quando Barack Hussein Obama è diventato presidente. Egli non è stato solo benevolo nei loro confronti, è stato eccezionale: si è schierato apertamente dalla loro parte, scaricando Israele e tutti gli altri Alleati, e concedendo all’Iran una nuova, importante e potentissima linfa vitale”. E’ quanto scrive il presidente Donald Trump su Truth nel pieno dei negoziati, mettendo in guardia Teheran sul fatto che “non riderà più”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Notizie correlate

Leggi anche: Trump boccia la risposta dell’Iran al piano Usa: “Totalmente inaccettabile”

Leggi anche: Trump respinge la proposta dell'Iran per porre fine alla guerra: "Totalmente inaccettabile"

Argomenti più discussi: Trump, 'totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran'; Trump: Risposta iraniana totalmente inaccettabile; Trump definisce totalmente inaccettabile la risposta dell’Iran; Furia Trump contro l'Iran: Risposta inaccettabile. Netanyahu: Prendiamo l'uranio.

#Iran Trump boccia la risposta di Teheran alla proposta USA di mettere fine alla guerra e su Truth scrive: Ho appena letto la risposta dei cosiddetti 'Rappresentanti' dell'Iran'. Non mi piace: TOTALMENTE INACCETTABILE!. - x.com x.com

CMV: La sinistra si preoccupa di più della purezza ideologica che di conquistare le persone - Reddit reddit