"Totalmente inaccettabile". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la controproposta dell'Iran, che punta alla fine della guerra. Il documento era stato inviato oggi alla Casa Bianca attraverso i mediatori pakistani per rispondere al piano di pace proposto dagli Usa. Washington, oltre a porre termine al conflitto, mira a riaprire lo Stretto di Hormuz e ad affrontare il programma nucleare iraniano. La Casa Bianca non ha rilasciato commenti immediati sulla risposta dell'Iran. Nel frattempo, il nuovo leader supremo iraniano avrebbe impartito nuovi ordini all'esercito. E il fragile cessate il fuoco è stato messo alla prova quando un drone ha appiccato un incendio su una nave al largo del Qatar, mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait hanno segnalato l'ingresso di velivoli senza pilota nel proprio spazio aereo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump respinge la proposta dell'Iran per porre fine alla guerra: "Totalmente inaccettabile"

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Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi

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