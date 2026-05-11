Trump | Sono disposto a prendermi una pallottola per il Paese Poi si corregge | Espressione infelice…

Durante un discorso alla Casa Bianca sulla situazione con l’Iran, l’ex presidente ha dichiarato di essere disposto a prendersi una pallottola per gli Stati Uniti. Successivamente, ha corretto le sue parole, definendo l’espressione “infelice”. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei media e sono state riprese dai principali canali di informazione. Non ci sono state altre precisazioni o commenti ufficiali in merito.

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“Sono disposto a prendermi una pallottola per gli Stati Uniti“. Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca parlando della guerra contro l’Iran. Il presidente americano ha poi osservato che non è un’espressione “felice” visto i quattro attentati di cui è stato vittima ‘Peggio un governo con arabi che il 7 ottobre’: parola di Smotrich. La destra israeliana vuol blindare le elezioni Torno da Cuba con un carico di emozioni: gli Usa stanno spegnendo quel popolo. Non stiamo a guardare! A Gaza anche gli assorbenti sono introvabili. La guerra passa dal corpo delle donne In Israele manca una leader di sinistra come Shulamit Aloni. Che aveva idee molto chiare sull’occupazione Il premier finlandese all’Europa: “È tempo di parlare con la Russia”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Sono disposto a prendermi una pallottola per il Paese”. Poi si corregge: “Espressione infelice…” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni su Trump: «Spero che un giorno potremo dargli un premio Nobel per la pace» Notizie correlate Leggi anche: Schlein: "Da Gratteri espressione infelice verso il Foglio" Michele Menchetti ai cittadini: “Votiamo tutti per una società espressione del Paese reale”Arezzo, 25 febbraio 2026 – Michele Menchetti ai cittadini: “Votiamo tutti per una società espressione del Paese reale”. Argomenti più discussi: Furia Trump contro l'Iran: Risposta inaccettabile. Netanyahu: Prendiamo l'uranio; Trump stretto tra Iran e Putin. Il nuovo attacco a Meloni; Donald Trump jr sulle orme del padre: potrebbe essere la nuova star del reality The Apprentice; L'altra guerra di Donald Trump. Il nonno al Cremlino pensa di poter ripetere con qualche leader europeo il giochino già usato con Trump: spacciare falsi negoziati per una possibilità di pace. Ma ha fatto male i suoi calcoli: le parole non fermeranno droni e missili su tutto il territorio russo rag x.com Ci sono altri britannici qui che si sentono a disagio per la reputazione degli immigrati nel Regno Unito? reddit Trump: Il cessate il fuoco con l’Iran è debolissimo, ha l’1% di chance di tenereL'Iran respinge la proposta americana definendola 'eccessiva'. Trump non nasconde la sua irritazione per la risposta. ilfattoquotidiano.it