La segretaria del Partito Democratico ha commentato le recenti dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri, definendo la sua affermazione come un’espressione infelice rivolta al quotidiano Il Foglio. Schlein ha anche riferito che già ieri i parlamentari del suo partito avevano espresso solidarietà ai giornalisti coinvolti. Le parole di Gratteri sono state oggetto di discussione tra i membri del partito e il giornale.

Aimi (Csm):"Le parole di Gratteri al Foglio sono gravissime. Predisposta richiesta di apertura pratica" Picierno (Pd): "Gratteri? Intimidire un giornale non fa onore alla magistratura" "Un'espressione infelice su cui già ieri i nostri parlamentari hanno espresso solidarietà ai giornalisti del Foglio", ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein commentando a SkyTg24 le dichiarazioni che il procuratore Nicola Gratteri ha rivolto a questo giornale. "Dopodiché non ci sfugge il tentativo della destra di mettere tutti sullo stesso piano, le dichiarazioni di un singolo magistrato e quelle di un ministro come Nordio che dice che il Csm, organo presieduto dal presidente della Repubblica, è governato 'con metodo paramafioso'. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Schlein: "Da Gratteri espressione infelice verso il Foglio"

