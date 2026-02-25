Michele Menchetti ai cittadini | Votiamo tutti per una società espressione del Paese reale

Michele Menchetti invita i cittadini a votare per rappresentare il vero volto del Paese. La sua richiesta nasce dalla convinzione che il voto possa cambiare il modo in cui si affrontano i problemi concreti della comunità. La sua chiamata si rivolge a chi desidera una società più vicina alle esigenze quotidiane e alle realtà locali. La campagna si concentra sull’importanza di partecipare attivamente alle decisioni che influenzano la vita di tutti i giorni.

Arezzo, 25 febbraio 2026 – . Case popolari e barriere architettoniche al centro dell’incontro al Cas di via Malpighi, la nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “I criteri per l’assegnazione delle case popolari sarebbero da rivedere in virtù della sentenza 12026 della Corte Costituzionale. Inoltre, per una città più inclusiva, sarebbe utile una mappa degli spazi, degli edifici e delle strutture fruibili per i disabili, non solo le persone con handicap costrette a muoversi su sedia a rotelle, ma anche quelle fragili come gli anziani, gli ipovedenti, i malati di Alzheimer e di Parkinson”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

