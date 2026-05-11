Trump segue Meloni e annuncia il taglio delle tasse sulla benzina

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato che intende sospendere temporaneamente l'imposta federale sulla benzina. La decisione riguarda un'azione mirata a ridurre i costi per gli automobilisti e sarà valida per un periodo limitato. L'annuncio è stato fatto durante una dichiarazione pubblica, senza specificare la durata esatta della sospensione. Questa proposta si inserisce in un contesto di discussioni sulle politiche fiscali e i prezzi dei carburanti.

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Donald Trump ha dichiarato di voler sospendere l'imposta federale sulla benzina "per un certo periodo di tempo". Il presidente Usa ha confermato a un'intervista alla rete statunitense Cbs l'anticipazione del suo ministro dell'Energia, Chris Wright. Come in Italia, la sospensione delle accise.🔗 Leggi su Today.it

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