Trump segue Meloni e annuncia il taglio delle tasse sulla benzina

L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato che intende sospendere temporaneamente l'imposta federale sulla benzina. La decisione riguarda un'azione mirata a ridurre i costi per gli automobilisti e sarà valida per un periodo limitato. L'annuncio è stato fatto durante una dichiarazione pubblica, senza specificare la durata esatta della sospensione. Questa proposta si inserisce in un contesto di discussioni sulle politiche fiscali e i prezzi dei carburanti.

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