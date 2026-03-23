Sembra proprio che l’effetto del taglio delle accise deciso dal governo di Giorgia Meloni, che per le opposizioni è stato tardivo e fin troppo soft, si stia rivelando in poco più che un pannicello caldo. Dopo un primo calo del prezzo di benzina e diesel, il caro carburanti ha ripreso la sua corsa che rischia di disinnescare la misura presa dall’esecutivo. A spingere il prezzo sono le quotazioni internazionali che continuano a salire, con la rete italiana che si adegua quasi in automatico. Eni alza i prezzi di 5 centesimi su benzina e diesel, mentre Q8 segue a ruota con +4 centesimi su entrambi i carburanti. E c’è da scommettere che anche altri presto si accoderanno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Benzina e diesel tornano a salire, il taglio delle accise del governo Meloni si rivela un flop

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