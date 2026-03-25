L’Iran respinge la proposta Usa definita eccessiva e rilancia cinque punti Tra questi lo stretto di Hormuz sia iraniano – La diretta

Dopo quasi un mese dall’inizio del conflitto nel Golfo, le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran continuano a salire. L’Iran ha respinto la proposta statunitense, definendola eccessiva, e ha presentato una risposta con cinque punti, tra cui la rivendicazione che lo stretto di Hormuz sia di proprietà iraniana. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha ripreso i bombardamenti su Teheran, mentre gli iraniani hanno attaccato un deposito di carburante in Kuwait usando droni.

Nel 26esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Idf è tornato a bombardare Teheran mentre gli iraniani hanno colpito un deposito di carburante in Kuwait con i droni. I pasdaran hanno annunciato di aver lanciato missili contro Israele e le basi Usa, mentre secondo i negoziatori Teheran sta facendo richieste irrealistiche per chiudere la guerra. Intanto proprio l’Iran deride Donald Trump: «Sta negoziando da solo». Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha messo in guardia contro il rischio che gli scontri tra Israele e Hezbollah non condannino il Libano alla stessa sorte di Gaza. «Il modello Gaza non deve essere replicato in Libano» ha dichiarato, esortando Hezbollah a cessare gli attacchi e chiedendo la fine dei raid dell’Idf. 🔗 Leggi su Open.online

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