Taiwan la mossa di Xi sull' opposizione | il vero messaggio prima del vertice con Trump

Il presidente cinese ha invitato la leader del principale partito di opposizione di Taiwan, in un gesto che si inserisce in un momento di tensione pregressa tra Pechino e Taipei. Questa mossa avviene poco prima di un incontro previsto tra i rappresentanti degli Stati Uniti e della regione, e rappresenta un elemento di rilievo nel quadro delle relazioni tra le due sponde dello Stretto.

(Adnkronos) - L'invito di Xi Jinping alla leader del principale partito di opposizione taiwanese segna un passaggio delicato nella partita sullo Stretto. La visita di Cheng Li-wun, presidente del Kuomintang (Kmt), prevista tra il 7 e il 12 aprile tra Pechino, Shanghai e Jiangsu, arriverà a poche settimane dal summit tra il leader cinese e Donald Trump, previsto per metà maggio. Una sequenza temporale che difficilmente è casuale. Pechino, che continua a rifiutare qualsiasi interlocuzione con il presidente taiwanese William Lai, definito “separatista”, apre invece un canale diretto con l'opposizione, nel tentativo di influenzare gli equilibri interni dell'isola e, indirettamente, il rapporto tra Washington e Taipei. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Taiwan, la mossa di Xi sull'opposizione: il vero messaggio prima del vertice con Trump Articoli correlati Leggi anche: Trump says Venezuela does not give China a Taiwan precedent, but ‘it’s up to’ Xi Leggi anche: Relations with US ‘rock solid,’ Taiwan president says after Trump-Xi call Why The World is Choosing China Tutti gli aggiornamenti su Taiwan la mossa di Xi sull'opposizione... Temi più discussi: Xi vede l'opposizione di Taiwan, la mossa prima di Trump; Ambiguità strategica | Gli Stati Uniti stanno riscrivendo la politica su Taiwan senza dirlo; La Cina si affida alle super navi: cosa possono fare e cosa significa per Taiwan; Untitled - MetroToday. Taiwan, la mossa di Xi sull’opposizione: il vero messaggio prima del vertice con TrumpColloquio con il prof. Stefano Pelaggi, esperto di Taiwan: 'Invitare Cheng Li-wun in Cina è un segnale molto forte' ... adnkronos.com Il linguaggio cambia, la deterrenza resta. Ma nel mezzo si apre uno spazio nuovo che Xi Jinping sta già cercando di sfruttareIl linguaggio cambia, la deterrenza resta. Ma nel mezzo si apre uno spazio nuovo che Xi Jinping sta già cercando di sfruttare ... linkiesta.it