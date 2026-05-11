Trump | Molto deluso dai curdi; non aiutano manifestanti iraniani

Il leader di un paese ha espresso delusione nei confronti delle forze curde, affermando che non hanno fornito armi ai manifestanti iraniani e che la popolazione locale desidera scendere in piazza, ma senza strumenti di difesa. Ha inoltre sottolineato che i curdi non hanno aiutato i manifestanti e che questa mancanza di supporto ha deluso le aspettative. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di tensione internazionale.

"La popolazione ci sta guardando e vuole scendere in piazza. Non hanno armi. Non hanno pistole. Pensavamo che i curdi avrebbero dato delle armi, ma i curdi ci hanno deluso". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando alla Casa Bianca della guerra con l'Iran. "I curdi.🔗 Leggi su Today.it

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Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

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