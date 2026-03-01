Viva lo scià Trump ti amiamo | manifestanti iraniani festeggiano la morte di Khamenei davanti al consolato di Milano

A Milano, manifestanti iraniani hanno espresso la loro gioia davanti al consolato, con balli, canti e brindisi mentre alcuni hanno offerto rose rosse ai poliziotti presenti. Tra gli slogan, si sono sentiti “Viva lo scià” e “Trump ti amiamo”, in occasione della morte di Khamenei. Le persone si sono radunate per festeggiare con entusiasmo, creando un clima di festa e protesta simultanea.

Milano, 1 marzo 2026 – Balli, canti, brindisi e anche rose rosse regalate ai poliziotti che li sorvegliano a breve distanza. E poi soprattutto il grido che si leva a gran voce: "Avid shah". Vale a dire "Viva lo scià" in lingua persiana. Nel pomeriggio dell'1 marzo un presidio di associazioni e gruppi dotati di vecchie bandiere iraniane con il simbolo dello Shah di Persia è stato organizzato davanti alla sede del Consolato della Repubblica islamica dell'Iran. Milano, manifestazione degli esuli iraniani davanti al Consolato di viale Monte Rosa per la morte di Khamenei (atex.dam.standard.Video - p.DamVideoScripted) Centinaia di iraniani e...