Il presidente degli Stati Uniti ha espresso delusione nei confronti della NATO, sottolineando come il paese abbia investito trilioni di dollari nel corso degli anni senza ricevere il supporto atteso. Ha aggiunto che questa situazione lo porta a riflettere sul ruolo e sull’efficacia dell’Alleanza atlantica. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un discorso pubblico, senza entrare nei dettagli di eventuali provvedimenti futuri.

“Sono deluso dalla NATO per il fatto che spendiamo trilioni di dollari per la NATO. Pensateci, trilioni nel corso degli anni, molte trilioni di dollari. È uno dei motivi per cui abbiamo deficit e aiutiamo altri paesi. E quando non ci aiutano, voglio dire, è certamente qualcosa a cui dovremmo pensare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando i giornalisti nello Studio Ovale. “Non ho bisogno del Congresso per quella decisione, come probabilmente saprai. Posso prendere questa decisione da solo. Lavorerei con alcune persone molto intelligenti. E comunque tratterei sempre con il Congresso, ma non ho bisogno del Congresso per quella decisione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Sono deluso dalla NATO. Quando non ci aiutano è qualcosa a cui dobbiamo pensare"

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