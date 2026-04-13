Netanyahu il cessate il fuoco con l' Iran potrebbe finire molto presto

Secondo quanto riportato dal Canale 12 israeliano, il primo ministro israeliano ha dichiarato che il cessate il fuoco con l’Iran potrebbe essere messo in discussione molto presto. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le parti e solleva preoccupazioni sulle possibili ripercussioni di una rottura improvvisa dell’accordo. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi di questa possibile decisione.