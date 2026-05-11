Trump ha poco tempo per eliminare l' Iran

Il tempo per intervenire sull’Iran si sta riducendo, mentre la tensione nella regione si fa sempre più palpabile. La presenza di conflitti nel Golfo ha già portato a una diminuzione delle riserve di petrolio, alimentando preoccupazioni sulla stabilità delle forniture energetiche. La situazione si inserisce in un quadro di crescenti pressioni internazionali, dove ogni mossa può avere ripercussioni significative sulla sicurezza e sull’economia globale.

La guerra porta con sé la carestia. Risaputo. Se questa è nel Golfo a scarseggiare è soprattutto il petrolio. Ma non solo. Magari la produzione globale non si ferma. Ma il blocco dello Stretto di Hormuz – arteria vitale per il 20% delle esportazioni mondiali di greggio – riduce drasticamente i volumi commerciali. Tanker fermi, rotte alternative costose o non immediatamente disponibili, assicurazioni marittime alle stelle. Il risultato è una contrazione netta dell’offerta fisica disponibile sui mercati spot. Nel medio termine tutto si aggiusta. Ma nell’immediato si tira la cinghia. Qualcuno però vendemmia come la compagnia petrolifera araba Saudi Aramco il cui profitto netto trimestrale sale da 25 a 32 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

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