Trump | Eliminare navi posamine a Hormuz Iran a Teheran in azione sistemi di difesa ?- Diretta

Durante una diretta, sono state riportate dichiarazioni di un rappresentante ufficiale che ha affermato che gli Stati Uniti controllano lo Stretto di Hormuz e intendono eliminare le navi posamine presenti nella zona. Nel frattempo, si riporta che l'Iran starebbe attivando i propri sistemi di difesa a Teheran, mentre il blocco navale prolungato degli Stati Uniti continua nel contesto della tensione tra i due paesi.

(Adnkronos) - "Controlliamo lo Stretto di Hormuz". Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale americano. Le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto. Intanto, nel giorno in cui il tycoon ha ordinato alla Marina militare Usa di "sparare ed eliminare" qualsiasi nave posamina presente nelle acque dello Stretto - rivendicandone poi il controllo "totale" -, Teheran incassa i primi proventi del padaggio riscosso per il transito. I media iraniani riferiscono che a Teheran sono entrati in azione i sistemi di difesa aerea.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: "Eliminare navi posamine a Hormuz". Iran, a Teheran in azione sistemi di difesa ?- Diretta Donald Trump minaccia di far fuori l'Iran in una notte, Teheran chiede la fine della guerra Notizie correlate Teheran attiva la difesa antiaerea. Trump: «Affondare le navi posamine a Hormuz». Katz: «Attendiamo il via libera dagli Usa per riportare l’Iran all’età della pietra» – La direttaNel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire... Trump ordina di spare contro navi posamine a Hormuz. Iran incassa proventi dal pedaggio dello Stretto - Diretta(Adnkronos) - Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale...