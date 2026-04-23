Trump | Eliminare navi posamine a Hormuz Iran a Teheran in azione sistemi di difesa ?- Diretta

Da iltempo.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una diretta, sono state riportate dichiarazioni di un rappresentante ufficiale che ha affermato che gli Stati Uniti controllano lo Stretto di Hormuz e intendono eliminare le navi posamine presenti nella zona. Nel frattempo, si riporta che l'Iran starebbe attivando i propri sistemi di difesa a Teheran, mentre il blocco navale prolungato degli Stati Uniti continua nel contesto della tensione tra i due paesi.

(Adnkronos) - "Controlliamo lo Stretto di Hormuz". Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale americano. Le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto. Intanto, nel giorno in cui il tycoon ha ordinato alla Marina militare Usa di "sparare ed eliminare" qualsiasi nave posamina presente nelle acque dello Stretto - rivendicandone poi il controllo "totale" -, Teheran incassa i primi proventi del padaggio riscosso per il transito. I media iraniani riferiscono che a Teheran sono entrati in azione i sistemi di difesa aerea.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Trump: "Eliminare navi posamine a Hormuz". Iran, a Teheran in azione sistemi di difesa ?- Diretta

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