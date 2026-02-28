Israele e gli Stati Uniti hanno condotto un attacco preventivo contro l’Iran con l’obiettivo di eliminare le minacce considerate imminenti. L’azione è stata motivata dalla volontà di neutralizzare potenziali rischi alla sicurezza di Israele. Le operazioni sono state portate a termine senza dettagli sui danni o sulla risposta iraniana. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli osservatori internazionali.

Il presidente americano spiega: "abbiamo provato a fare un accordo ma hanno rifiutato". Intanto contro attacco dall'Iran: sirente suonano anche a Tel Aviv «Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per eliminare le minacce allo Stato di Israele». Per bocca del ministro della Difesa Israel Katz, Tel Aviv ha ufficializzato un’operazione che segna un salto di livello rispetto alle tensioni delle ultime settimane. Fino a pochi giorni fa il confronto si muoveva sul doppio binario dei negoziati sul nucleare e della deterrenza militare. Ora la dimensione operativa ha preso il sopravvento. Stamattina esplosioni sono state udite a Teheran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Attacco preventivo di Israele e Usa all'Iran. Trump: "L'obiettivo è eliminare le minacce imminenti"

Israele colpisce l’Iran, attacco preventivo: interviene anche UsaUn attacco preventivo annunciato in poche righe, ma capace di cambiare l’equilibrio dell’intero Medio Oriente.

Israele e Usa lanciano attacco preventivo all’Iran, le notizie in diretta: esplosioni a Teheran, alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi"Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti”, ha annunciato il ministro della Difesa Israel...

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

Israele: attacco preventivo contro l'Iran. I media: Operazione congiunta con gli UsaTel Aviva – Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato. Di conseguenza, ha aggiunto, si ... ilsecoloxix.it

Iran, attacco congiunto Israele-Usa: «Raid preventivi». Esplosioni a Teheran. Sirene a Gerusalemme, chiuso spazio aereoLe esplosioni a Teheran continuano, anche nell'est e nel centro nord della città, ade esempio sul ponte Seyed Khandan, dove si trova il quartier generale congiunto delle forze armate: lo riferisce ... ilgazzettino.it

Stamattina, poche ore fa, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran. Il Ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato lo stato di emergenza speciale su tutto il territorio nazionale, in previsione di una possibile risposta missilistica e con droni contro la - facebook.com facebook

Usa-Israele, i veri obiettivi in Iran: Khamenei, missili e siti nucleari. Cosa c'è dietro l'operazione "Il ruggito del leone" x.com