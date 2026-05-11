L’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato duramente la risposta dell’Iran al piano di pace proposto dagli Stati Uniti per risolvere il conflitto. In un messaggio pubblico, ha definito la risposta “inaccettabile” e ha affermato che l’Iran non riderà più. La reazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi, che si sono intensificate dopo l’annuncio del piano di pace.

“Inaccettabile”. Donald Trump boccia senza appello la risposta dell’Iran al piano elaborato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Al memorandum americano in 14 punti, Teheran ha replicato ponendo condizioni ritenute inconcepibili dal presidente americano. “Ho appena letto la risposta dei cosiddetti ‘Rappresentanti’ dell’Iran. Non mi piace: totalmente inaccettabile”, il verdetto che Trump affida ad un laconico post su Truth Social. “Non mi piace la loro lettera, è inappropriata. Non mi piace la loro risposta”, il commento del presidente a Axios. Trump e il piano di pace affossato dll’Iran. La Repubblica islamica, ha riferito in particolare il Wall Street Journal, ha chiesto lo stop del conflitto e la contestuale riapertura dello Stretto di Hormuz, con la rimozione del blocco navale americano.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump esplode contro Teheran: “Inaccettabile la risposta al piano di pace, l’Iran non riderà più”

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Trump minaccia l'Iran ma lavora a un piano di pace - 1mattina News 23/03/2026

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