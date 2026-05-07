La Casa Bianca ha presentato una nuova proposta di pace, composta da un documento di 14 punti, con l’obiettivo di mettere fine al conflitto. Il piano, secondo quanto riferisce Axios, mira a creare un quadro di riferimento per negoziati più approfonditi. Attualmente, si attende una risposta da parte delle autorità di Teheran. La proposta viene considerata un passo importante nel tentativo di avviare un processo di dialogo tra le parti coinvolte.

Possibile svolta nellaguerra in Iran. Secondo i media statunitensi, infatti, Teheran potrebbe rispondere oggi allaproposta di Washington sulla fine del conflittoin Medio Oriente. Lo riporta laCnncitando una fonte informata sul dossier. In precedenza, il presidenteDonald Trumpaveva affermato che gli Stati Uniti avevano avuto“colloqui molto positivi”con la Repubblica Islamica nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riportato dal sitoAxios, la bozza di intesa redatta dalla Casa Bianca sarebbe un documento di14 puntiche metterebbe fine alla guerra e stabilirebbe un quadro di riferimento pernegoziatipiù dettagliati. Il piano prevederebbe l’impegno di Teheran a unamoratoria sull’arricchimento nucleare, l’ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati el’apertura dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump lancia nuovo piano di pace: attesa risposta da Teheran

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