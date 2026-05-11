In un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Iran, il segretario di Stato americano e l'inviato speciale del presidente hanno incontrato a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar. L’obiettivo dell’incontro era trovare un accordo per porre fine alle ostilità tra le parti. Mentre il governo statunitense ha definito la risposta di Teheran inaccettabile, quest’ultimo ha dichiarato di aver avanzato una proposta generosa e responsabile.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato speciale del presidente Donald Trump Steve Witkoff, hanno incontrato a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra con l’Iran. Lo riporta Axios. Secondo la notizia, Al Thani avrebbe dovuto rientrare a Doha dopo l’incontro del giorno prima a Washington con il vicepresidente americano JD Vance, ma ha cambiato i suoi piani ed è andato a Miami. In Iran proseguono inoltre incontri ai massimi livelli tra comando militare e leadership politica, in un contesto segnato anche da condizioni di segretezza e da precedenti attacchi che avrebbero coinvolto figure apicali del potere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Trump: “Risposta inaccettabile”. Teheran: “Nostra proposta generosa e responsabile”

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Alta tensione in Iran. Trump: “Non permetterà a Teheran di avere armi nucleari”

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