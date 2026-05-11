Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran si è preso gioco degli Stati Uniti per 47 anni e ha affermato che ora la situazione deve cambiare. Durante un intervento sulla piattaforma Truth, ha criticato la gestione dell’amministrazione precedente, sottolineando che l’Iran non continuerà a comportarsi come prima. Le sue parole segnano una posizione decisa nei confronti di Teheran, con un richiamo a una nuova fase di atteggiamento statunitense.

Il presidente Usa punta il dito contro Theran su Truth: “ Obama è stato fin troppo accondiscendente. Non rideranno più”. Nel pieno delle trattative in corso, Donald Trump accusa l’Iran di aver “preso in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo per 47 anni, rinviando, rinviando”. Secondo Trump, il punto di svolta sarebbe arrivato con la presidenza di Barack Hussein Obama: “ È stato non solo indulgente con loro, è stato eccezionale: si è schierato apertamente dalla loro parte, voltando le spalle a Israele e a tutti gli altri alleati, e dando all’Iran una nuova, forte e potentissima linfa vitale”. Nel messaggio, Trump lancia poi un avvertimento diretto: l’Iran “non riderà più”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Trump contro Teheran: “Da 47 anni l’Iran si fa beffe degli Usa, ma ora basta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, Teheran apre agli Usa su Hormuz ma non sul nucleare. Trump: «Inaccettabile, ora non rideranno più»

Trump e l'accordo con Iran: "Passo avanti di Teheran ma non basta"(Adnkronos) - L'Iran "ha fatto una proposta significativa, è un passo rilevante ma non è abbastanza buono.

Argomenti più discussi: Medio Oriente, nuova proposta di pace da Teheran. Trump: stiamo vincendo; Iran si prepara alla nuova guerra contro Trump, le mosse di Teheran; Medio Oriente, ancora nessuna risposta da Teheran. Trump: 'Arriverà presto' - LIVEBLOG; Medio Oriente, Trump attende la risposta di Teheran al piano Usa entro questa notte.

Trump contro tutti: Teheran ceda, abbiamo vinto. E minaccia il papa. Di Roberto Festa - x.com x.com

L'Iran minaccia colpi lunghi e dolorosi contro obiettivi statunitensi se Trump riprende i bombardamenti - Reddit reddit