Trump contro Teheran | Da 47 anni l’Iran si fa beffe degli Usa ma ora basta

Da 361magazine.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran si è preso gioco degli Stati Uniti per 47 anni e ha affermato che ora la situazione deve cambiare. Durante un intervento sulla piattaforma Truth, ha criticato la gestione dell’amministrazione precedente, sottolineando che l’Iran non continuerà a comportarsi come prima. Le sue parole segnano una posizione decisa nei confronti di Teheran, con un richiamo a una nuova fase di atteggiamento statunitense.

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Il presidente Usa punta il dito contro Theran su Truth: “ Obama è stato fin troppo accondiscendente. Non rideranno più”. Nel pieno delle trattative in corso, Donald Trump accusa l’Iran di aver “preso in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo per 47 anni, rinviando, rinviando”. Secondo Trump, il punto di svolta sarebbe arrivato con la presidenza di Barack Hussein Obama: “ È stato non solo indulgente con loro, è stato eccezionale: si è schierato apertamente dalla loro parte, voltando le spalle a Israele e a tutti gli altri alleati, e dando all’Iran una nuova, forte e potentissima linfa vitale”. Nel messaggio, Trump lancia poi un avvertimento diretto: l’Iran “non riderà più”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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