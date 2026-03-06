Crisi Conerobus Corse personale e tariffe | il futuro si gioca in 3 mosse

La crisi di Conerobus coinvolge vertici aziendali e amministrazione comunale che ora collaborano per trovare una soluzione. La giunta ha recentemente approvato le linee di indirizzo per il risanamento dell’azienda, confermando i passi già intrapresi negli ultimi mesi e indicando le misure da adottare entro il 2026. La discussione riguarda corse, personale e tariffe.

Crisi Conerobus: vertici aziendali e amministrazione comunale adesso remano dalla stessa parte. Ieri la giunta ha approvato le linee di indirizzo per il risanamento di Conerobus, confermando la bontà del lavoro fatto negli ultimi mesi e indicando il da farsi per il 2026. Lo conferma una nota di Palazzo del Popolo secondo cui "il provvedimento accompagna il percorso avviato dall'azienda con il piano di risanamento 2025-2030 e con la procedura di composizione negoziata della crisi, con l'obiettivo di ristabilire gli equilibri economici e garantire la continuità del servizio". Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, solo la presa visione...