Truffe telefoniche sul proprio territorio fioccano segnalazioni | Comune avvisa i cittadini

Da lecceprima.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Numerose persone nel territorio hanno segnalato di aver ricevuto chiamate sospette da parte di individui che si spacciano per rappresentanti delle forze dell’ordine. Le truffe seguono uno schema comune: si comunica un pericolo imminente per un familiare e si richiede un pagamento per risolvere la situazione. Il Comune ha diffuso un avviso ai cittadini, invitandoli alla massima prudenza e a verificare sempre le richieste di denaro provenienti da numeri sconosciuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MIGGIANO – La truffa sarebbe la stessa: rappresentare una condizione di pericolo per un familiare della vittima e poi chiedere denaro per risolvere il problema, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine. Ma, nelle ultime ore, il classico raggiro si starebbe concentrando in una zona.🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Tentativi di truffe telefoniche a Lustra: il Comune mette in guardia i cittadini

Boom di truffe telefoniche nel Comasco, ma i cittadini non ci cascano: tutte sventateComo, 12 marzo 2026 – Nelle ultime ore, sono stati diversi i tentativi di truffe telefoniche non andate a segno in provincia di Como, sventate grazie...

Argomenti più discussi: Truffe telefoniche WiFi: attenzione ai falsi operatori; Truffe telefoniche con le spalle al muro: arrivano i numeri brevi per riconoscere chi chiama; Stop truffe telefoniche con i numeri a 3 cifre: ecco le nuove regole contro lo spam; Sms truffa sui vaccini, cittadini nel mirino: l’allarme della Asl Roma 4.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web