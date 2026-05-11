Truffe telefoniche sul proprio territorio fioccano segnalazioni | Comune avvisa i cittadini
Numerose persone nel territorio hanno segnalato di aver ricevuto chiamate sospette da parte di individui che si spacciano per rappresentanti delle forze dell’ordine. Le truffe seguono uno schema comune: si comunica un pericolo imminente per un familiare e si richiede un pagamento per risolvere la situazione. Il Comune ha diffuso un avviso ai cittadini, invitandoli alla massima prudenza e a verificare sempre le richieste di denaro provenienti da numeri sconosciuti.
MIGGIANO – La truffa sarebbe la stessa: rappresentare una condizione di pericolo per un familiare della vittima e poi chiedere denaro per risolvere il problema, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine. Ma, nelle ultime ore, il classico raggiro si starebbe concentrando in una zona.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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