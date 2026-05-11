Truffe telefoniche sul proprio territorio fioccano segnalazioni | Comune avvisa i cittadini

Numerose persone nel territorio hanno segnalato di aver ricevuto chiamate sospette da parte di individui che si spacciano per rappresentanti delle forze dell’ordine. Le truffe seguono uno schema comune: si comunica un pericolo imminente per un familiare e si richiede un pagamento per risolvere la situazione. Il Comune ha diffuso un avviso ai cittadini, invitandoli alla massima prudenza e a verificare sempre le richieste di denaro provenienti da numeri sconosciuti.

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