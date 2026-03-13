Negli ultimi giorni a Lustra sono stati segnalati tentativi di truffe telefoniche. Il Comune ha diffuso un avviso ai cittadini, specificando che alcune chiamate sospette sono state fatte da persone che si presentano come membri delle forze dell'ordine. La comunicazione invita a prestare attenzione e a non fornire informazioni personali o bancarie durante queste chiamate.

Allarme truffe, a Lustra, negli ultimi giorni. A mettere in guardia i cittadini, il Comune: "Sono state segnalate chiamate truffa da parte di individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Con diversi pretesti, sostengono che un familiare o un amico si trovi in difficoltà economiche o di salute e che non sia possibile contattarlo direttamente, nel tentativo di estorcere denaro o oggetti di valore. - si legge sulla nota sui social- Opportuno, mantenere la calma e non fornire alcuna informazione personale, avvisare sempre parenti e amici, soprattutto gli anziani che sono spesso i più presi di mira dai truffatori. Ancora, non consegnare denaro o preziosi a sconosciuti, qualunque sia la motivazione addotta e contattare immediatamente il 112, numero unico di emergenza, per segnalare e ricevere assistenza". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Allarme truffe via sms: l’Asl Avellino mette in guardia i cittadini

Sos truffe, il Gom mette in guardia i cittadini da sms fraudolenti a nome del CupL'allarme lanciato dall' azienda ospedaliera di Reggio Calabria chiarisce:" I messaggi non provengono né dal Cup aziendale né da quello regionale e...

Tutto quello che riguarda Tentativi di truffe telefoniche a...

Temi più discussi: Truffe, cos’è il Ghost Pairing e perché riguarda anche le telefonate selvagge; Telemarketing selvaggio e telefonate truffa: nuova ondata di chiamate spam in Italia nel 2026; Tentativi di truffe telefoniche a Lustra: il Comune mette in guardia i cittadini; Truffe telefoniche, NordVPN le combatte con Call Protection: come funziona.

Telemarketing selvaggio e telefonate truffa: nuova ondata di chiamate spam in Italia nel 2026Dopo una breve fase di apparente tregua, il telemarketing molesto è tornato a colpire milioni di cittadini. Nel 2026 sempre più italiani segnalano una nuova ondata di telefonate spam e chiamate truffa ... msn.com

Boom di truffe telefoniche nel Comasco, ma i cittadini non ci cascano: tutte sventateComo, 12 marzo 2026 – Nelle ultime ore, sono stati diversi i tentativi di truffe telefoniche non andate a segno in provincia di Como, sventate grazie alla prontezza dei cittadini, che non hanno ... ilgiorno.it

Ieri nella provincia di Como si sono verificati diversi tentativi di truffa telefonica, soprattutto ad Albese con Cassano, Laglio, Nesso e Como città. I truffatori si spacciavano per carabinieri, tecnici del gas, funzionari comunali o bancari, e in alcuni casi chiedevano - facebook.com facebook

Taranto, bambino di tre anni muore dopo un malore: inutile la corsa in ospedale e i tentativi di rianimazione x.com