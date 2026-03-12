Boom di truffe telefoniche nel Comasco ma i cittadini non ci cascano | tutte sventate

Nelle ultime ore, in provincia di Como, sono stati numerosi tentativi di truffe telefoniche che sono stati prontamente evitati dai cittadini. Quando hanno ricevuto le chiamate sospette, hanno chiamato immediatamente il 112 senza cadere nelle trappole dei truffatori. La loro reazione tempestiva ha impedito che le truffe avessero successo.

Como, 12 marzo 2026 – Nelle ultime ore, sono stati diversi i tentativi di truffe telefoniche non andate a segno in provincia di Como, sventate grazie alla prontezza dei cittadini, che non hanno aderito alle richieste dei truffatori, chiamando subito il 112. Gli episodi si sono verificati principalmente nei Comuni di Albese con Cassano, Laglio, Nesso e anche a Como, dove i truffatori hanno contattato per telefono diverse persone fingendosi, di volta in volta, carabinieri, tecnici del gas, funzionari comunali o impiegati di istituti bancari. In altri casi sono stati inviati messaggi con l’invito a inserire le proprie credenziali bancarie con il pretesto di “mettere al sicuro” il denaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

