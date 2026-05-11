Truffe telefoniche | l’allarme dei Carabinieri sullo spoofing digitale
I Carabinieri hanno emesso un avviso riguardante le truffe telefoniche che sfruttano la tecnica dello spoofing digitale. Questa pratica permette ai truffatori di falsificare il numero visualizzato sullo schermo del telefono, rendendo difficile riconoscere l’identità della chiamata. I malintenzionati spesso usano storie ingannevoli per convincere le persone a versare subito una cauzione o a fornire dati personali, sfruttando la confidenza generata dall’apparenza di una chiamata legittima.
? Punti chiave Come fanno i truffatori a falsificare il numero sul vostro schermo?. Quali storie inventano per spingervi a pagare subito una cauzione?. Perché l'intelligenza artificiale rende queste chiamate impossibili da distinguere?. Cosa dovete fare immediatamente se un operatore chiede denaro al telefono?.? In Breve Truffatori simulano incidenti familiari o rapite in casa per estorcere denaro immediato.. Criminali inventano reati stradali per richiedere cauzioni illegali tramite telefonate.. Le forze dell'ordine non richiedono mai gioielli o denaro tramite chiamate.. In caso di sospetto contatto chiamare la Centrale unica di emergenza 112.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nuova Truffa 04/2026 del Colonnello dei Carabinieri 31000 euro in 3 minuti! Per cortesia condividere
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