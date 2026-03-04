Allarme truffe telefoniche e Messenger in Irpinia | finto familiare inganna decine di persone

In Irpinia, sono state segnalate numerose truffe telefoniche e tramite Messenger. Un individuo utilizza numeri e profili associati a una donna, probabilmente senza il suo consenso, per ingannare le persone. Decine di cittadini sono stati vittime di questi raggiri, che continuano a coinvolgere diversi utenti nella zona. La situazione è al centro dell'attenzione delle autorità locali.

L'autore del raggiro utilizza numeri e profili intestati a una donna, probabilmente inconsapevole. Già molte le persone truffate. L'invito è a non inviare denaro né dati personali e a sporgere denuncia. Da mesi un uomo contatta sconosciuti tramite Messenger e per telefono, presentandosi come un familiare stretto di una donna che ha già denunciato pubblicamente la situazione. Il pretesto cambia, ma la struttura è sempre la stessa: un ricovero ospedaliero improvviso, un furto di documenti, un'emergenza che non può aspettare. Storie costruite per creare panico, abbassare le difese e ottenere denaro o informazioni personali. Molte persone, nella provincia di Avellino e nei comuni limitrofi, sono già cadute nella trappola.