Truffe nei supermercati | finti volontari svuotano i conti con il POS

Negli ultimi tempi sono stati segnalati casi di truffe presso supermercati, con persone che si fingono volontari e svuotano i conti dei clienti utilizzando dispositivi POS modificati. I malfattori riescono a cambiare l'importo visualizzato sullo schermo attraverso tecniche di manipolazione del terminale. Inoltre, sfruttano loghi contraffatti e dettagli visivi ingannevoli per convincere le vittime a effettuare pagamenti ingiustificati.

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? Punti chiave Come fanno i truffatori a modificare l'importo sul display del POS?. Quali dettagli dei loghi contraffatti usano per ingannare i clienti?. Perché i malviventi scelgono proprio i supermercati per colpire gli anziani?. Cosa bisogna controllare sul terminale prima di avvicinare la carta?.? In Breve Truffe fino a 2mila euro tramite manipolazione importi su terminali POS mobili.. Malvivori operano tra le corsie dei supermercati nel Trentino orientale.. Vittime colpite tramite finti loghi di associazioni benefiche note.. Controllare il display del POS prima di avvicinare la carta di credito.. La Polizia Locale Giudicarie ha segnalato una serie di truffe nei supermercati del Trentino orientale dove finti volontari sottraggono somme ingenti tramite un uso manipolatorio dei terminali POS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffe nei supermercati: finti volontari svuotano i conti con il POS ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finti volontari nei supermercati, chiedono aiuti per bambini ma svuotano i contiUna richiesta di pochi euro per aiutare bambini malati, un sorriso rassicurante e un POS pronto per il pagamento. Allarme truffe a Bari: finti SMS sulla Tari svuotano i contiI cittadini di Bari sono bersaglio di un’ondata di messaggi fraudolenti inviati tramite SMS, che simulano comunicazioni relative a presunte... Si parla di: Finti volontari nei supermercati, chiedono aiuti per bambini ma svuotano i conti; Ecco la nuova truffa nei supermercati: Chiedono soldi per i bimbi e prelevano migliaia di euro.