Finti volontari nei supermercati chiedono aiuti per bambini ma svuotano i conti

Sono stati scoperti finti volontari che si presentano nei supermercati chiedendo donazioni di pochi euro per aiutare bambini malati. Con un sorriso rassicurante e un terminale POS, cercano di convincere le persone a contribuire, ma in realtà svuotano i conti delle vittime di queste truffe. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili di questa attività fraudolenta, che si svolge senza autorizzazione.

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