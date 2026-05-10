Finti volontari nei supermercati chiedono aiuti per bambini ma svuotano i conti

Da trentotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati scoperti finti volontari che si presentano nei supermercati chiedendo donazioni di pochi euro per aiutare bambini malati. Con un sorriso rassicurante e un terminale POS, cercano di convincere le persone a contribuire, ma in realtà svuotano i conti delle vittime di queste truffe. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili di questa attività fraudolenta, che si svolge senza autorizzazione.

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Una richiesta di pochi euro per aiutare bambini malati, un sorriso rassicurante e un POS pronto per il pagamento. È così che agirebbero alcuni truffatori segnalati negli ultimi giorni in diverse aree commerciali del Trentino orientale. Un raggiro studiato nei dettagli, che sfrutta la buona fede.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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