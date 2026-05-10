Finti volontari nei supermercati chiedono aiuti per bambini ma svuotano i conti
Sono stati scoperti finti volontari che si presentano nei supermercati chiedendo donazioni di pochi euro per aiutare bambini malati. Con un sorriso rassicurante e un terminale POS, cercano di convincere le persone a contribuire, ma in realtà svuotano i conti delle vittime di queste truffe. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili di questa attività fraudolenta, che si svolge senza autorizzazione.
Una richiesta di pochi euro per aiutare bambini malati, un sorriso rassicurante e un POS pronto per il pagamento. È così che agirebbero alcuni truffatori segnalati negli ultimi giorni in diverse aree commerciali del Trentino orientale. Un raggiro studiato nei dettagli, che sfrutta la buona fede.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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