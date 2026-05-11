Truffa online le rubano 13mila euro dal conto | assolto 34enne
Un uomo di 34 anni è stato assolto da tutte le accuse legate a una presunta truffa online che gli avrebbe fatto perdere 13 mila euro dal conto corrente. L’indagine aveva contestato a lui la frode informatica e l’intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, sostenendo che avesse trasferito il denaro utilizzando i dati di accesso di un conto altrui. La decisione del giudice arriva dopo il processo.
Era accusato di frode informatica ma anche di intercettazione illecita di comunicazioni telematiche. In pratica, rispondeva di aver spostato del denaro da un conto corrente, di cui avrebbe avuto i dati d'accesso. E' stato assolto per non aver commesso il fatto, vista l'insufficienza degli.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Mail clonata e 13mila euro prelevati dal conto di un 61enne di Vigevano: denunciati in settePavia, 28 febbraio 2026 – I carabinieri di Vigevano, in provincia di Pavia, hanno deferito in stato di libertà sette persone ritenute responsabili...
Rubano agli hotel di Riccione le caparre dei turisti. ecco l’ultima truffa onlineRimini, 14 aprile 2026 – Identità rubate agli hotel e caparre che finiscono nelle tasche dei truffatori.
Argomenti più discussi: Le truffe nei social media rubano miliardi, eppure non c'è ancora un modo efficace per fermarle; Truffa online, le rubano 13mila euro dal conto: assolto 34enne; Rubano gioielli con la truffa del finto nipote, due arresti ad Ascoli; Raffica di sms sospetti, attenzione ai link-truffa: rubano i codici bancari.