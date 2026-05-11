Truffa online le rubano 13mila euro dal conto | assolto 34enne

Un uomo di 34 anni è stato assolto da tutte le accuse legate a una presunta truffa online che gli avrebbe fatto perdere 13 mila euro dal conto corrente. L’indagine aveva contestato a lui la frode informatica e l’intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, sostenendo che avesse trasferito il denaro utilizzando i dati di accesso di un conto altrui. La decisione del giudice arriva dopo il processo.

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